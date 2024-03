Ustecka kładka portowa zgaśnie w Godzinę dla Ziemi WWF

- Jest to akcja, która obchodzona jest na całym świecie pod koniec marca. Kojarzona jest głównie z tym, że w symbolicznym geście troski o przyszłość naszej planety na jedną godzinę ludzie gaszą światła w swoich domach, a instytucje wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej. Co roku bierze w niej udział nawet kilkadziesiąt milionów ludzi i kilkaset miast na całym świecie. W Polsce w poprzednich edycjach zaangażowało się blisko sto miast, wygaszając oświetlenie publicznych obiektów – mówi Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza.

W tym roku Godzina dla Ziemi WWF w Polsce jest dedykowana rzekom. Jaj podkreślają organizatorzy, rzeka to nie tylko woda płynąca w korycie. To coś znacznie cenniejszego. Rzeka to cały ekosystem, który tej wodzie towarzyszy - rośliny i zwierzęta żyjące w nurcie rzeki i w jej dolinie oraz te, które odwiedzają ją w czasie wędrówek czy tarła. Rzeki to także dla wielu z nas miejsce do rekreacji. Są też naszym dziedzictwem, które pilnie potrzebuje ochrony.

- Przez wieloletnie przekształcenia, zabudowę hydrotechniczną i antropogeniczne zanieczyszczenia, w tym słone wody pokopalniane, w dobrym stanie zostało zaledwie 1,1% polskich rzek. Polskie rzeki umierają i potrzebują naszego ludzkiego wsparcia. Potrzebne są natychmiastowe, zdecydowane kroki. Zróbmy je razem! - zachęcają organizatorzy.