Ustka Charlotta Sailing Days wciąż na wodzie. Kolejne zawody już w sobotę

- Wspaniałe żeglarskie emocje nie mają końca! W niedzielę 30 lipca zakończyły się czterodniowe zmagania o Puchar PSKL, w których wzięło udział ponad 200 jachtów z klas ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7 - informuje Paweł Wiercioch z Klubu Żeglarskiego ProSport. - To była niezwykle zacięta rywalizacja, która zapowiada jeszcze większe emocje podczas drugiej części regat Ustka Charlotta Sailing Days.

A to nastąpi już w sobotę 5 sierpnia. W czasie drugiej części regat organizatorzy zapowiadają emocjonujące zmagania o Błękitną Wstęgę Ustki oraz uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy Juniorów paradą, która o godzinie 18 wyruszy sprzed Banku Spółdzielczego w Ustce, by na scenie na Promenadzie Nadmorskiej uroczyście rozpocząć regaty.

- Przed nami dziesięć dni pełnych sportowych emocji i pasji. W programie regat od 5 do 15 sierpnia znajdują się nie tylko Mistrzostwa Europy Juniorów i Masters klasy Europa, ale także wiele innych ciekawych wydarzeń. To Międzynarodowe Mistrzostwa PHCA-HC 14 i 16, Morskie Mistrzostwa klasy Top Cat, Puchar Polski klas 505, Micro, Open Skiff. Ustka Charlotta Sailing Days to okazja do śledzenia niezwykłych zmagań na wodzie oraz wsparcia utalentowanych żeglarzy. Serdecznie zachęcamy zarówno miłośników żeglarstwa, jak i mieszkańców Ustki oraz turystów do uczestnictwa w tym żeglarskim święcie – mówi Paweł Wiercioch.

Organizatorami regat jest Klub Żeglarski ProSport, miasto Ustka oraz Dolina Charlotty Resort & SPA. Organizatorzy podkreślają, że jednym z kluczowych partnerów wydarzenia jest PGE Baltica Sp. z o.o., który jako strategiczny sponsor znacząco przyczynił się do sukcesu i organizacji tych prestiżowych zawodów.