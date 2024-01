Ustka morsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Na plaży zachodniej przy drugim falochronie już przed południem w niedzielę 28 stycznia zebrali się amatorzy zimnych kąpieli. Tym razem – z puszką z serduszkiem WOŚP.

- Już od ośmiu czy dziewięciu lat w czasie morsowania zbieramy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – mówi Adam Kuba Jakubowski, założyciel Morsów w Ustce. - W ubiegłym roku udało się nam zebrać około 1400 złotych. To sporo, bo zawsze to robimy w ciągu 20 minut przed wejściem do wody. Pieniądze wrzucają morsy, spacerowicze i osoby, który przychodzą nas oglądać.

Grupa Morsów w Ustce liczy kilkadziesiąt osób. To stali członkowie, nowi i ci, którzy powracają do wspólnych spotkań.

- Z Orkiestrą jestem związany od początku – dodaje Adam Kuba Jakubowski. - Wystarczy przejść się po szpitalach i zobaczyć, ile jest sprzętu od WOŚP. Prawie na każdym urządzeniu naklejone serduszko. Trzeba pomagać.