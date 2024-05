W 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych "Głosu" pojedzie 400 zawodników! Zapraszamy do wspólnej zabawy i kibicowania

Szaleństwo na dmuchańcach, darmowe lody dla wszystkich uczestników zawodów, zabawa w pianie ze strażakami, animacje dla dzieci ze studentami i dużo innych atrakcji czekać będzie na uczestników 50. Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych, które już 1 czerwca odbędą się na stadionie 650-lecia w Słupsku. Lista zawodników jest już zamknięta, ale cały czas zapraszamy na festyn!

Pięcioletni Szymon szykuje formę już od paru tygodni. - Trenuje w parku. Jeździ w tę i z powrotem. Już się nie może doczekać - mówi babcia Halinka, która przyszła do redakcji "Głosu" zapisać wnuczka na zawody. Doczekać się też nie może cała rodzina Szymka, która zapewnia, że będzie mu kibicować 1 czerwca na Stadionie 650-lecia. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe to nie tylko zawody, ale przede wszystkim zabawa pełna pozytywnych emocji. W tym roku - na stracie zawodów stanie rekordowa liczba zawodników, bo aż 400. Lista jest już zamknięta, ale cały czas zapraszamy do wspólnej zabawy na stadionie 650-lecia w Słupsku. „Głos Pomorza” organizuje wyścigi rowerkowe już po raz 50. Stąd też atrakcji będzie jeszcze więcej niż zazwyczaj. Stadion stanie się nie tylko areną emocjonujących zawodów dla najmłodszych, ale też wielkim placem zabaw dla dzieci, bo to w końcu ich święto!

Oczywiście głównym wydarzeniem będą wyścigi rowerkowe dla dzieci od 3 do 9 lat. I to oni będą bohaterami. Bez względu na to, czy mały kolarz stanie na podium, czy też nie, dostanie upominek. Każdy – na podstawie wydanego numerku startowego – otrzyma za darmo loda od firmy Summer Foodtruck. Oprócz tego na mecie wszyscy dostaną dyplomy. Troje uczestników, którzy staną na podium, dodatkowo otrzyma nagrody. A pozostała dwójka - słodką przekąskę. Wszyscy uczestnicy mają też zagwarantowane ubezpieczenie. Zdjęcia zwycięzców będą opublikowane w galerii na stronie internetowej gp24.pl. Znajdziemy tam galerię zdjęciową z całego festynu, który będzie się odbywał przy okazji wyścigów. Ale to nie koniec atrakcji! Oprócz emocjonujących zawodów rowerowych, na wszystkich, którzy 1 czerwca przyjdą na Stadion 650-lecia w Słupsku, będą czekać inne niespodzianki. Dla miłośników skakania i szaleństwa przygotowaliśmy trzy wielkie dmuchańce, które zapewnią dawkę adrenaliny i niezapomniane chwile pełne zabawy, a to dzięki instruktorom z Akro Pasja. Dodatkowo, profesjonalne animacje poprowadzą studentki pedagogiki z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

Zapewne wielką frajdą będzie zabawa w pianie zorganizowana przez Straż Pożarną w Słupsku oraz kurtyna wodna.

Piekarnia Jakubowscy upiecze ciasta a firma Łosoś obdaruje przysmakami rybnymi zawodników. Będzie też możliwość zabezpieczenia rowerów przed kradzieżami. Policja będzie je znakowała, jednak potrzebny będzie dowód zakupu oraz dowód tożsamości opiekuna. Z kolei Samodzielny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej zadba o zdrowie. W wyznaczonym namiocie będzie można wykonywać badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz sprawdzić poziom cukru. Pielęgniarki przeprowadzą pokaz techniki prawidłowego mycia zębów oraz udzielą wskazówek dotyczących profilaktyki próchnicy. Będzie też można otrzymać skierowanie na bezpłatne badania w ramach programu 40 plus. To już ostatni dzwonek, ponieważ program jest realizowany tylko do końca czerwca. Będzie też można uzyskać informację na temat bezpłatnych programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz innych programów polityki zdrowotnej finansowanych przez Miasto Słupsk.

Przypominamy więc, że spotykamy się w sobotę, 1 czerwca na Stadionie 650- lecia, przy ul. Madalińskiego 4. O godzinie 9:00 zaczniemy wydawanie numerków startowych, o godzinie 10:00 wystartują najmłodsze roczniki. W zawodach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 9 lat, bez względu na to czy już jeżdżą na rowerze, czy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami. Mali kolarze staną na starcie „piątkami” i będą mieli do pokonania 40, 60, około 100 i 200 metrów. Każde dziecko dostanie dyplom i słodki upominek, a dzieci, które zajmą 3 pierwsze miejsca staną na podium i otrzymają medale. Rodzice, pamiętajcie o kasku dla dziecka! Jest on obowiązkowy podczas zawodów. 50 lat Zawodów Rowerkowych „Głosu Pomorza”, to czas wielu przemian. Zmienialiśmy lokalizacje - pierwsze wyścigi odbyły się na stadionie 650-lecia, potem w kolejnych latach również na boisku obecnego Zespołu Szkół Agrotechnicznych przy ulicy Szczecińskiej, a także na boisku sportowym przy ul. Marii Zaborowskiej. A przez ostatnie lata znów jesteśmy na pięknym obiekcie stadionu 650-lecia w Słupsku, którego gospodarzem jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Zmieniły się roczniki zawodników startujących w zawodach, wymagania, oczekiwania, również przepisy prawne, które regulują organizację tego typu wydarzeń, ale nie zmieniły się emocje – mówi Katarzyna Głodek, która od kilkunastu lat zajmuje się organizacją zawodów w „Głosie Pomorza”. - Emocje były i są niezmienne, rodzicie i dzieci przygotowują się do tych zawodów wiele tygodni wcześniej, trenują, dzwonią do nas, dopytują szczególnie o tych najmłodszych kolarzy, dla których nasze wyścigi są pierwszymi w ich życiu zawodami, konkurencjami. Maluchy 3-letnie pod wodzą opiekunów, wyjeżdżają na różnego typu rowerkach - biegowych, czterokołowych i nawet na małych traktorach, co dostarcza nam bardzo wiele radości. To ma być również zabawa, nowe doświadczenie, które będą mile wspominać, na to pozwalamy maluchom i to komunikujemy, bawmy się, a potem przez lata pięknie wspominajmy – mówi Katarzyna Głodek. - To bardzo miłe, kiedy podczas zawodów podchodzą do nas ludzie i mówią, że dziś przyszli tu kibicować wnukom, a nawet prawnukom, ale pamiętają, jak przychodzili z własnymi dziećmi, a nawet sami startowali. Bo taka jest prawda, że to trzecie pokolenie startuje obecnie w zawodach rowerkowych „Głosu”.

Od 44 lat jest z nami Eugeniusz Modrzejewski, który występuje w roli startera wyścigów. W tym roku również będzie z nami. - Jestem starterem od 1980 roku. Wtedy zawody odbyły się na stadionie rolniczaka. Bywały lata, kiedy startowało nawet po tysiąc dzieciaków. To było zawsze wielkie wydarzenie w mieście. Jedno jest pewne, zawsze i dzieci, i rodzice byli zadowoleni. „Głos Pomorza” zawsze stawał na wysokości zadania. Dzieci dostają piękne nagrody. Na zawody przyjeżdżali rodzice z dziećmi nawet z innych miejscowości. Kibicuję tej imprezie od początku. „Głos Pomorza” zawsze dużo pisał o tych zawodach, potem zdjęcia dzieci były w gazecie. A to była wielka duma! Cieszę się, że w tym roku znów się odbędzie i że będę mógł w tym wydarzeniu uczestniczyć – mówi Eugeniusz Modrzejewski.

Młode kolarki i młodzi kolarze pojadą na dystansach dostosowanych do ich wieku:

3 - 4- latki na 40 metrów (roczniki 2021 i 2020),

5 - i 6- latki na 60 metrów (roczniki 2019 i 2018),

7 - i 8- latki około 100 metrów (roczniki 2017, 2016),

9 - latki około 200 metrów (rocznik 2015).

