W aptekach brakuje leków. Gorzej będzie jesienią. Antybiotyki raz są, to znowu ich nie ma

Antybiotyku Zinnat w zawiesinie o pojemności 250 mg nie ma w aptekach na całym Pomorzu - od Szczecina po Gdańsk. Lek jest przeznaczony do stosowania w infekcjach bakteryjnych, m.in. ucha środkowego, układu moczowego, dróg oddechowych. Zawiera cefuroksym - cefalosporynę - drugiej generacji o działaniu bakteriobójczym i o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym. Można go podawać dzieciom już od 3. roku życia. Można by było, gdyby był. Dostępna jest jednak pojemność 125 mg. Co prawda np. w Słupsku jest tylko w czterech aptekach, w Koszalinie w ośmiu, ale w Szczecinie i w Gdańsku już w ponad 20 punktach.

Nie ma też Augmentinu MFF (400 mg) w zawiesinie. Można go upolować, bo jest np. w jednej aptece w Szczecinie i w dwóch w Koszalinie, ale już w Słupsku i Gdańsku go nie ma.