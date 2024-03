Jeszcze kilka tygodni do zakończenia prac na DK 21 na trasie Słupsk - Ustka

Przebudowa drogi krajowej nr 21 na 13-kilometrowym odcinku od granic administracyjnych Słupska do ronda Wileńskiego w Ustce rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. Według umowy inwestora - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcą – firmą COLAS Polska - nowa droga miała być gotowa w połowie 2023 roku. Pierwsze opóźnienia sprawiły, że latem 2022 roku przesunięcie terminu zakończenia już wtedy szacowano na rok. Okazało się, że są błędy w projekcie, problemy z przekładaniem istniejących instalacji, których nie wykazano na mapach. Wygasły też niektóre uzgodnienia, bo projekt został sporządzony w 2017 roku. Z uzyskaniem nowych uzgodnień były problemy, bo zmieniły się przepisy. W końcu wymieniono podwykonawców. Podpisano aneks do umowy. Wykonawca zaczął nadrabiać zaległości.

Inwestor tłumaczył wówczas, że w trakcie prac wykonawca napotkał wiele odmiennych od zaprojektowanych warunków realizacji. To kolizje na sieciach wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych, odmienne warunki gruntowe, które jednocześnie wpłynęły na wartość pierwotnie podpisanej umowy.

Wynikająca z przetargu wartość umowy z wykonawcą w kwocie 123 milionów złotych już w pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyła się do 148 milionów złotych. Wykonawcy nie naliczono kar umownych z powodu przedłużenia terminu zakończenia prac, ponieważ uznano, że opóźnienie nie nastąpiło z jego winy.

Kolejnym zapowiadanym terminem był dzień 6 grudnia 2023 roku. Wtedy jednak plany pokrzyżowała zima. Intensywne opady śniegu oraz temperatury poniżej zera, które wystąpiły na Pomorzu, sprawiły, że termin przesunięto na wiosnę tego roku.

Zakres trwającej dwa i pół roku inwestycji (pierwotnie miało to być 20 miesięcy) to rozbudowa około 13 kilometrów DK 21 od granic administracyjnych Słupska do ronda Wileńskiego w Ustce. W ramach prac budowlanych wykonano m.in. nową konstrukcję jezdni wraz korektą łuków poziomych i pionowych, asfaltową nawierzchnię wzmocnioną z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś, zbudowano ronda, przebudowano most we Włynkówku, oświetlenie i sygnalizację świetlną, chodniki i ścieżki rowerowe. Na trasie pojawiło się też sporo młodych drzewek.