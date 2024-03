W dzień patrona usteckiej "dwójki" zbiórka na leczenie Olafka

- Będzie to jedno z wydarzeń naszej II Akcji Charytatywnej, w czasie której organizujemy zbiórkę środków na leczenie trzyletniego Olafa, cierpiącego na chorobę genetyczną – dystrofię mięśniową Duchenne`a. Olaf jest synem Eryka Krasnowskiego, absolwenta SP 2, więc jako społeczność szkolna włączamy się w akcję pomocy – mówi Iwona Perużyńska, wicedyrektor SP 2.

- To już druga zbiórka na rzecz Olafka. Pierwsza odbyła się w mikołajki ubiegłego roku. Braliśmy też udział w wydarzeniu „Dorzuć misia dla Olafa” – zgromadziliśmy w szkole pluszaki podarowane przez dzieci oraz pracowników i przekazaliśmy do Gdańska na mecz w Ergo Arenie – dodaje wicedyrektorka. - Jesteśmy bardzo zbudowani tym, że do naszej tegorocznej akcji dołączają, oprócz Urzędu Miasta Ustka, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce, usteckie Centrum Integracji Społecznej i Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. Razem możemy więcej, a na leczenie chłopczyka potrzeba niewyobrażalnej sumy pieniędzy. Akcje pomocowe, w których biorą udział uczniowie, ich rodzice i pracownicy naszej placówki, pokazują, że nasza szkoła uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka, uczy pomagania. Bezinteresownego.

Pierwsza akcja charytatywna odbyła się 20 kwietnia 2023 roku w ramach obchodów 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce. Beneficjentem wydarzenia było Stowarzyszenie „Never give up” Muszkieterowie Szpiku. Dochód z kiermaszu przeznaczony został na wsparcie dzieci leczonych na oddziale onkologii i hematologii. Odbył się wówczas mecz charytatywny w piłkę siatkową, w którym zagrali pracownicy Urzędu Miasta Ustka i nauczyciele SP 2.

Program

Godz. 9.30-10.30 - konkurs o patronie szkoły

Godz. 11-12 – spotkanie z żołnierzami rezerwy Marynarki Wojennej

Godz. 11 – minitargi edukacyjne z zaproszonymi szkołami średnimi ze Słupska i Ustki

Godz. 12-14.30 - rozgrywki sportowe pracowników szkoły i ratusza

W programie także: kiermasz rozmaitości, kwiatki dla Olafka z ZGK w Ustce, sprzedaż ciast i słodkości, występy Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”, popisy artystyczne i taneczne.