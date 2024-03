W Gminie Ustka rozegrano Halowe Sołeckie Mistrzostwa w Piłce Nożnej

Była to już trzecia edycja tej imprezy. Jak informuje Centrum Kultury Gminy Ustka, organizator turnieju, do rywalizacji przystąpiło aż 13 sołectw, co jest rekordem imprezy. Zespoły podzielono na trzy grupy, w których rozgrywki toczone były w formule każdy z każdym. Do fazy półfinałowej awansowały sołectwa: Wodnica, Machowino, Pęplino i Objazda.

Mecze półfinałowe miały bardzo zacięty, remisowy przebieg, a o awansie poszczególnych drużyn w obu przypadkach decydowała seria rzutów karnych. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszły reprezentacje sołectw Wodnica i Pęplino.

W finale Wodnica pokonała Pęplino 2:0, tym samym broniąc tytułu najlepszego sołectwa gminy Ustka. W meczu o trzecie miejsce Objazda wygrała z Machowinem 4:3. Piąte i kolejne miejsca zajęły odpowiednio zespoły Lędowa, Zimowisk i Przewłoki.

Nagrody indywidualne trafiły do Przemysława Cyrankowskiego (Objazda) – król strzelców (7 bramek), Dariusza Czechowskiego (Wodnica) - najlepszy bramkarz i Wojciecha Bernatka (Wodnica) - najlepszy zawodnik.