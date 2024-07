W lawendowym nastroju podopieczni WTZ zakończyli pierwsze półrocze

- Ale zanim do tego doszło wzięliśmy udział w warsztatach prowadzonych przez właścicieli Lawendowego Zacisza czyli Magdę i Łukasza Zwara. Pani Magda zdradzała nam tajniki uprawy lawendy, opowiadała o cudach, które można z niej wytworzyć a także o właściwościach zdrowotnych tego fioletowego ziela. Uczyliśmy się sadzenia i pielęgnacji tego krzewu a punktem kulminacyjnym warsztatu były eko lawendowe warsztaty beauty. Wspólnie od podstaw stworzyliśmy lawendowy peeling do ciała na bazie cukru trzcinowego, suszu lawendowego i kilku tajemniczych składników - mówią terapeuci WTZ w Bytowie. - Podczas gdy pierwsza grupa intensywnie zdobywała nową wiedzę, druga grupa udała się z panem Łukaszem do alpakarni. Droga wiodła przez barwne poletko pełne kwitnących liliowców ukrytych w zaciszu drzew, a u celu czekały na grupę 2 alpaki - Edzio i Dyzio. Cudowne stworzenia , których rola terapeutyczna jest coraz bardziej ceniona na całym świecie. Alpaki do naszej, dość dużej grupy podeszły początkowo nieufnie choć z ciekawością. Szybko jednak zostały ośmielone, a raczej przekupione marchewkami i burakami.

Warsztaty uczą życia

Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Terapia dla nich jest prowadzona w sześciu pracowniach pod kierunkiem terapeutów, psychologa i rehabilitanta. Każda z sześciu pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Jest stolarska, ogrodnicza, rękodzieła artystycznego, tkacko-dziewiarska, plastyczna oraz komputerowo-poligraficzna. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie (uczestników do placówki przywozi i odwozi samochód wynajmowany przez WTZ - przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.