W przyszłym tygodniu rusza nabór do słupskich przedszkoli. Miejsc jest więcej niż dzieci

Podobnie, jak w przypadku poprzedniego naboru, i w tym roku rekrutacja do miejskich przedszkoli odbywać się będzie także drogą elektroniczną, ale za pomocą nowego systemu Formicom. Rodzice i opiekunowie mogą zapisać dzieci do 20 miejskich placówek. Podstawowym kryterium przy naborze jest obowiązek rozliczenia się z podatku od osób fizycznych w Słupsku.

- Przedszkola, przypominam, są finansowane z naszych dochodów bieżących. To niebagatelny koszt 30 mln złotych. To podatnicy Słupscy są beneficjentami tych przedszkoli – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. - Inne ważne kryteria to wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka w rodzinie oraz objęcie opieką rodziny zastępczej – te dzieci mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola – dodaje.