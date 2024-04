W rękach Igora każdy ciuch zyskuje nowe, modne życie. Pokaz w słupskim Cepelinie

Okrzyknięci mianem żywych legend Słupskiej mody lumpeksowej, artyści, styliści, projektanci, znawcy mody, a przede wszystkim przyjaciele zapraszają na pokaz mody odzieży second hand wraz z targami vintage! - zapowiadali wydarzenie organizatorzy. - Mimo młodego wieku, lata doświadczenia sprawiły, że tzw. perełki potrafimy wywęszyć, zanim jeszcze wejdziemy do sklepu z odzieżą używaną. Pokaz ten będzie efektem ciężkiej pracy i miesięcy zbierania oraz stylizowania ubrań. Odzież z wybiegu, jak i wiele innych ubrań w różnych stylach, będzie można nabyć na naszych stoiskach. Nieważne, czy masz lat 15 czy 50, na pewno znajdziesz coś dla siebie. Do zobaczenia!

Na to zaproszenie odpowiedziały tłumy słupszczan. Najwięcej ciekawie wystylizowanych nastolatków, ale nie brakowało także słupszczan w słusznym wieku lat 30 i dużo, dużo więcej. Wszyscy niecierpliwie czekali na pojawienie się na catwalku modelek i modeli, a komu udało się przedrzeć do drugiej salki Cepelina, przeglądał zawartość wieszaków ze spodniami, kurtkami, koszulami, marynarkami. Oczywiście były to rzeczy z drugiej ręki, tak samo jak ciuchy wybrane na pokaz, bowiem modowo-ekologiczne wydarzenie nosiło nazwę: "Pokaz Mody Second Hand i Targi Vintage".