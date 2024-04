W słupskiej komunikacji miejskiej nie brakuje gapowiczów. Za brak biletu trzeba słono zapłacić

- Nasze dane wskazują, że obecnie już kilka tysięcy młodych ludzi ma z tego powodu poważne problemy finansowe, a przecież te osoby dopiero zaczynają dorosłe życie. Ta sytuacja budzi niepokój również z tego względu, że jeśli ktoś już w młodym wieku ignoruje przepisy i bagatelizuje konsekwencje łamania prawa, to podobnie może postępować w przyszłości, także przy innych okazjach – zauważa Adam Łącki.

Zadłużenie gapowiczów w całej Polsce za 2023 roku sięga blisko pół miliarda złotych. Statystyki udostępnione przez Krajowy Rejestr Długów pokazują, że najliczniejszą grupę gapowiczów stanowią mężczyźni (jest ich prawie dwa razy więcej niż kobiet, czyli ponad 240 tys.). Trend jest jednak odwrotny, gdy pod uwagę weźmiemy jedynie pasażerów do 18. roku życia – wówczas w niechlubnej statystyce dominują dziewczęta (1668 w porównaniu do 1238 chłopców).

Jazda na gapę to proceder powszechny również w słupskiej komunikacji miejskiej. Z danych, które otrzymaliśmy od ZIM wynika, że w ubiegłym roku na podróży bez biletu przyłapano 2623 pasażerów. To efekt pracy kontrolerów, którzy przeprowadzili 56 677 kontroli w miejskich autobusach. Mandaty posypały się nie tylko za brak biletów, ale też dokumentów uprawniających do ulg. Ich łączna wartość opiewała na kwotę 992 150 zł.

Gapowicze za brak biletu w Słupsku płacą niemało, bo 385 zł. Z portfela wysupłają dwa razy mniej, jeśli zdecydują się rozliczyć w ciągu 7 dni od wystawienia mandatu.