W słupskim ratuszu podsumowano ogólnopolski konkurs „JA” [ZDJĘCIA]

Była to już ósma edycja tego konkursu. Jego tytuł „JA” jest uniwersalny i – jak zauważają organizatorzy - można interpretować go na wiele sposobów. Zachęca by pokazać siebie, to co nas otacza, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, co nas interesuje. To nie opowieść o nas samych, ale o tym co nas tworzy sprawia, że jesteśmy sobą.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i filmowej. To szerokie spektrum wykazania i pokazania swojego talentu. Organizatorzy postanowili zachęcać młodzież do kreatywnego spędzania wolnego czasu, pokazać, że warto się starać. I my także przyłączamy się do tego działania.

Jak informują organizatorzy, poziom konkursu z roku na rok wzrasta i bierze w nim udział coraz więcej liceów plastycznych z całej Polski. W tegorocznej edycji wzięły udział 23 takie placówki.