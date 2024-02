W Słupsku zamordowano Nepalczyka. Podejrzanym o zabójstwo jest Gruzin

Do zdarzenia doszło w hostelu pracowniczym przy ulicy Kołłątaja w Słupsku, w którym mieszkają obcokrajowcy.

- W poniedziałek zostało wszczęte śledztwo o zabójstwo w związku z ujawnieniem w nocy 24 lutego ciała 28-letniego obywatela Nepalu – mówi Justyna Dylewska, zastępca słupskiego prokuratora rejonowego. - Wyjaśniamy okoliczności zdarzenia. Miejsce ujawnienia zwłok oraz obrażenia wskazują, że było to działanie osób trzecich. Ze wstępnej opinii biegłego po przeprowadzonej dzisiaj sekcji zwłok wynika, że na ciele zmarłego ujawniono obrażenia w okolicy szyi, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego. Zostały one zadane ostrym narzędziem, którym mógł być nóż.