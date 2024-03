W Słupsku znacznie wzrosła liczba osób bezdomnych. Schronienia szukają w pustostanach i na klatkach schodowych

Dlaczego liczba bezdomnych wzrosła? Na to pytanie odpowiedzieć ma raport z przeprowadzonych ankiet, który gotowy będzie w drugiej połowie marca. Nie ma jednak wątpliwości, że na skok niechlubnej statystyki wpływ miała spowodowana pandemią i wojną na Ukrainie sytuacja społeczno-gospodarcza, a także jej następstwa.

Oprócz pustostanów, altan, piwnic, ogródków działkowych i klatek schodowych, pracownicy socjalni odwiedzili placówki, w których bezdomni przebywają na co dzień – jadłodajnie, mieszkania treningowe i wspomagane, ogrzewalnie i schroniska. Badanie przeprowadzono również na słupskim SOR i w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie bezdomni również szukają pomocy.

- Ankietowaliśmy również osoby, które zajmują lokale bez tytułu prawnego, mają na przykład wyrok eksmisyjny. To też wpisuje się w definicję osób w kryzysie bezdomności. Przebywają w lokalach niemieszkalnych – piwnica, niedokończona budowa, pomieszczenia usługowe. W statystykach będziemy mieli wykazane również bezdomne dzieci – bo one przebywają w takich lokalach – wskazuje Marcin Treder. - Nowe zjawisko, które przybiera na sile, to osoby przebywające w samochodach – czasem jest to wrak samochodu, czasem samochód zarejestrowany – dodaje.