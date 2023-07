W sobotę FURA w Ustce. Wyjdź z teatrem na ulice miasta

Wspólnie z Panem Brzuchatkiem doświadczymy wielu barw, dźwięków, emocji, a także zaskakujących zwrotów akcji. Przy okazji podpowiemy, gdzie należy szukać apetytu, o co warto zapytać Pająka i jak reagować na nagłą awarię prądu! A może to widzowie znajdą jeszcze lepsze rozwiązania na kłopoty Pana Brzuchatka? Spektakl dla dzieci od drugiego roku życia

Na wyspie zbudowanej z marzeń, wspomnień i po części z zapomnianych historii, mieszka Pan O. Marząc o miłości, wpatruje się głównie w horyzont. Myśli, że na świecie został sam. Gdzieś daleko mieszka Pani O. Marząc o miłości, wpatruje się głównie w niebo. Jest przekonana o tym, że na świecie jest sama. Jeden otrzymany list, jeden chwila, zmienia w jej życiu wszystko… Wizualna komedia bez słów, która żywi się humorem i śmiesznością dnia codziennego. Do tego odrobina magii i absurdu z życia wziętych.

Klaunice: Eufuria, Beza, Edward, Precyzja i Smętek – postaci równie egzotyczne jak swojskie. Barwne grono, które jednocześnie przyciąga i odpycha. Lubimy je, bo popełniają błędy, których my się boimy i szaleństwa, na które mielibyśmy ochotę, ale sobie nie pozwalamy. Kostiumy, charakteryzacja a przede wszystkim naszkicowane grubą kreską postaci i ruch czynią z nich karykatury same w sobie. Ich perypetie i niedorzeczności zapewnią porcję beztroski każdemu. Śmiech niepostrzeżenie oswaja tabu, staje się wentylem dla poważnych tematów.

Godz. 22

„Don Kichot” - widowisko plenerowe w wykonaniu Teatru HoM (Tychy) – plac przed latarnią morską

Miasteczko…. Miasteczko jak miasteczko. Pełno takich w świecie a wszystkie jednakie. Zgiełk, gwar i tumult. Możni się bogacą, nędzarze biednieją, złodzieje kradną, a dzieci się śmieją. Rwetes. Hałas. Ciche cudzołóstwo i głośne modlitwy. Matrony, pieniacze, wściekłe żony, lubieżnicy i łajdacy a nie rozróżnisz, kto kim, bo się przecież tak sprytnie chowają….a to za funkcją, a to za urzędem a jak nie ma za czym większym, to choć za ubiorem… Domy, rzeźnia, targ i młyn… Jak dziś świat traktuje wyobcowanych marzycieli pokroju Don Kichota? Na jaki los może liczyć w patriarchalnej społeczności, bynajmniej nie będąca wzorem cnót niewieścich Dulcynea? Monumentalne widowisko plenerowe z muzyką na żywo w wykonaniu mistrza flamenco Michała Czachowskiego (gitara) oraz saksofonisty Michała Sosny.

