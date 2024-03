W Studzienicach wrze. Biskup nie chce we wsi marketu. Ludzie oburzeni

Ankieta i prośba do biskupa

- Nie chodziło o jakaś konkretną sieć - wyjaśnia Bogdan Ryś, wójt Studzienic. - W naszej wsi nie ma żadnego większego sklepu, a mieszkańcy, żeby zrobić jakieś większe zakupy muszą jeździć do Bytowa. Wystosowaliśmy więc pisma do różnych firm z zapytaniem, czy nie chciałby otworzyć sklepu właśnie u nas. Odpowiedź pozytywną otrzymaliśmy z Biedronki. Pojawiła się osoba odpowiedzialna za inwestycję. Zaczęliśmy szukać odpowiedniej działki, w grę wchodziło tylko samo centrum Studzienic. Padła propozycja na parcelę zlokalizowaną przy ulicy Piastowskiej i Brzozowej, czyli między boiskiem a wylotem na Sominy.

Sprawa studzienickiej Biedronki pojawiła się kilka lat temu. Mieszkańcy zwrócili się do urzędu z prośbą o ingerencję samorządu w sprawie wybudowania we wsi marketu.

Wyniki ankiety trafiły do biskupa. Do kurii pojechała delegacja urzędników i mieszkańców. I tym razem rozmowy nie przyniosły efektu. Ryś postanowił wydać oświadczenie.

Padła jednak sugestia, aby o zdanie w tej sprawie zapytać samych mieszkańców Studzienic. Urząd przygotował specjalną ankietę. - Frekwencja wyniosła 66 procent, z czego aż 88 procent opowiedziało się za budową marketu w tym miejscu - wyjaśnia Ryś i podkreśla, że przeprowadzone badanie nie miało na celu zmusić biskupa do zmiany decyzji, a jedynie ukazać wolę mieszkańców. - Tak czy siak i tak ostateczna decyzja należała do biskupa - podkreśla Ryś.

Biskup zdania nie zmienił

Sytuacja wydaje się patowa, bo w centrum Studzienic nie ma już wolnej parceli. Mieszkańcy są wściekli. - Ankieta przeprowadzona przez gminę Studzienice mówi sama za siebie, czego potrzebują i oczekują mieszkańcy - uważa pan Paweł, który swoje zdanie zamieścił na portalu gminy. - Odpowiedź biskupa w tej sprawie jednoznacznie informuje, gdzie ma potrzeby i oczekiwania mieszkańców tejże gminy. Wstyd dla biskupa i wstyd dla domniemanej delegacji, która zadziałała w tej sprawie. Najbardziej boli, że wygląda to jakby ktoś nie chciał rozwijających się Studzienic. A co by nie mówić jest to jedna z większych gmin w naszym powiecie, a rozwija się jak NRD.