W Tuchomiu dożynki na bogato i z przytupem. Święto Plonów (ZDJĘCIA, WIDEO)

Największe w roku święto rolników to dożynki. Uroczystość jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy. A trzeba przyznać, że praca rolnika nie należy do najłatwiejszych. Choć przez lata bardzo się zmieniła. Do gospodarstw trafiły maszyny rolnicze.

Dożynki gminy Tuchomie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą na boisku przy miejscowej szkole. Artur i Daria Biłanicz, starostowie dożynek przekazali dożynkowy chleb z tegorocznych plonów na ręce Jerzego Lewi-Kiedrowskiego, wójta gminy. Potem były występy artystyczne, a komisja oceniała wieńce dożynkowe przygotowane przez poszczególne sołectwa.