W Ustce 23-latek był pijany i uciekał oplem przed policjantami. Zakończyło się kolizją

Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie ustczanina jest blisko 0,7 promila alkoholu, dodatkowo w policyjnym systemie informatycznym funkcjonariusze ustalili, że 23-latek od ubiegłego roku posiada aktywny, 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, a wsiadając za kierownicę złamał go i popełnił przestępstwo. Policjanci przewieźli zatrzymanego do komisariatu, gdzie prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. 23-latek wkrótce usłyszy zarzuty w związku z popełnionymi przestępstwami. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, a za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli i niestosowanie się do sądowego zakazu do 5 lat więzienia.