W Ustce trwają poszukiwania surfera. Służby zaalarmował operator drona. Do akcji SAR przyłączył się śmigłowiec

W środę po południu do akcji na morzu wyruszyły jednostki Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce.

- O godzinie 14.47 nasze Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało informację o tym, że surfer pływający w rejonie plaży zachodniej w Ustce ma problemy z utrzymaniem się na powierzchni wody – mówi Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. - Po otrzymaniu informacji ratownicy Brzegowej Stacji Ratowniczej w Ustce natychmiast wyruszyli do akcji na pontonie. Dotarli na miejsce i rozpoczęli poszukiwania. Z powodu pogarszających się warunków pogodowych do pomocy został wysłany „Orkan”, który ma na swoim pokładzie łódź R-1.

Około godziny 18 Rafał Goeck informował „Głos”, że poszukiwania trwają i są prowadzone w okręgu 1,5 mili, gdzie został zauważony surfer. Jednak do tej pory nie znaleziono ani człowieka, ani sprzętu.