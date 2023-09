W weekend Gala Kwiatowa i akcja charytatywna na rzecz rodziny Kaczmarczyków

Pierwsza edycja gali kwiatowej, która odbyła się w Słupsku w lutym, była prawdziwym hitem. "Roślinolubni" słupszczanie wychodzili obładowani nowymi zielonymi nabytkami, które zdobią ich domy do dzisiaj. Przed nami druga, tym razem jesienna edycja Kwiatowej Gali. Organizatorzy zapowiadają, że tym razem będzie jeszcze więcej gatunków roślin, popularnych i tych kolekcjonerskich - prawdziwa gratka dla miłośników roślin i tych, którzy chcą zacząć swoją zieloną przygodę. W trakcie gali odbędzie się też akcja charytatywna.

- Ponownie wspólnie będziemy pomagać rodzinie Kaczmarczyków. Mamy nadzieję, że zbierzemy jeszcze więcej funduszy na ich rzecz. Podczas gali przeprowadzone zostaną licytacje roślin, które odbędą się 30 września (sobotę) i rozpoczną się o godzinie 12. Zebrane pieniądze pomogą Konradowi, Karolinie, Stasiowi i Anielce, którzy w sierpniu ubiegłego roku przeżyli ciężki wypadek samochodowy. Wjechał w nich kierowca tira, a lekarze nie dawali szans na przeżycie trojgu z nich. Kaczmarczykowie dzielnie walczą, ale rehabilitacja i wizyty w lekarzy kosztują. Pomóżmy im wspólnie - mówi Natalia Zawadzka, współorganizatorka wydarzenia. - Będzie nam niezmiernie miło spotkać się ponownie. Uważnie wsłuchaliśmy się, w to jakich roślin poszukują mieszkańcy Słupska i mamy nadzieję, że uda nam się jeszcze lepiej spełnić ich oczekiwania. Warto przy nadchodzącej jesieni zaprosić jeszcze więcej roślin do swoich domów, aby cieszyć się piękną zielenią na co dzień. W końcu nie jedne badania

wykazały, że rośliny nie tylko uspokajają, ale również poprawiają nastrój - zaprasza pani Natalia.