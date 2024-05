Moto Grill z Ekipą Słupsk - "Konwój Dobrych Serc". Piknik już w najbliższą sobotę

Celem wydarzenia jest zbiórka funduszy na rehabilitację 2-letniego Franka. Link do zbiórki internetowej siepomoaga.pl - zbiórka dla Franka

Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy?

- Dla wszystkich odwiedzających przygotowaliśmy bogaty zestaw atrakcji. Będzie można przejechać się super samochodami. "FotoBudka360 Pomorskie" zadba o to, aby z pikniku wrócić z super pamiątką. Dla najmłodszych uczestników przygotowana będzie specjalna strefa z dmuchanym zamkiem - wymienia jeden z organizatorów.

- Przedstawiciele salonu samochodowego Renault Opaliński Sp. z o. o. pokażą najnowsze modele swoich aut. Będzie można porozmawiać no najnowszych trendach w motoryzacji - dodają organizatorzy.

Szlachetny cel akcji

Cała akcja odbywa się w szlachetnym celu charytatywnym, wspierając małego Frania. Franciszek urodził się zdrowy, miał 10 punktów w skali Apgar. Jednak z czasem zaczęły pojawiać się komplikacje. Początki w domu były ciężkie, okazało się, że nie ma odporności, cały czas dopadały go infekcje. Kiedy dostał zapalenia płuc, trafił do szpitala, gdzie zaatakował go rotawirus! Od tamtej chwili Franek boryka się z mieszanym zaburzeniem rozwojowym i zaburzeniem integracji sensorycznej. Więcej o historii Franka przeczytasz w serwisie siepomoaga.pl - zbiórka dla Franka