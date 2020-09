Weekendowe imprezy w powiecie bytowskim (zdjęcia-plakaty)

Moto Życie 2020. Impreza motocyklowa w Miastku

6 września (niedziela) zapraszamy na imprezę „Moto Życie 2020”. Początek o godz. 12 („kaczy dołek, ul. Dworcowa).

W programie: przejazd motocyklistów, pokaz i konkursy siłowe z nagrodami przeprowadzone przez strongmana Dariusza Wejera, krwiobus (w godz. 11-15) – zbiórka krwi, akcja moto łapa czyli zbiórka karmy dla psów i kotów, zbiórka nakrętek dla Neli Trzebiatowskiej, pomiar poziomu cukru i ciśnienia, stoisko motocyklowe, grill, grochówka, ciasto, kawa, herbata.

Narodowe czytanie w Trzebielinie

5 września (sobota) gmina Trzebielino oraz Biblioteka Gminna w Trzebielinie serdecznie zapraszają na Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego. Początek o godz. 11 (miejsce – miejscowy rynek).

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku czytano Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego.

Akcja Narodowe Czytanie 2018 miała wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były Nowele polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele zostały wybrane przez parę prezydencką z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.