Większość spraw w ZUS załatwisz online. Rozmowa z Krzysztofem Cieszyńskim, rzecznikiem regionalnym ZUS województwa pomorskiego

Tak, Platforma Usług Elektronicznych to taki nasz e-urząd. Jest ona dostępna dla wszystkich grup naszych klientów i daje mnóstwo możliwości. Płatnicy składek mogą tam sprawdzać swoje rozliczenia, a jeżeli korzystają z e-płatnika, to mogą tam składać również dokumenty rozliczeniowe. Co ważne dla płatników składek i ubezpieczonych, część dokumentów, które musimy przedłożyć w innych instytucjach – np. to, że jesteśmy ubezpieczeni, albo, że nie zalegamy ze składkami – możemy na Platformie przygotować i wydrukować. Taki dokument jest opatrzony elektroniczną pieczęcią, którą inna instytucja ma możliwość zweryfikować, by sprawdzić, czy dokument jest autentyczny i poprawny. Przez Platformę możemy składać również różne wnioski, sprawdzić swoją sytuację – jeżeli jesteśmy pracownikiem, możemy sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczeń, zobaczyć, czy nasz płatnik składek odprowadza za nas prawidłowo wszystkie składki. Jeżeli byłoby coś nie tak, to możemy u niego interweniować. Jeżeli do ubezpieczenia zgłaszamy członków rodziny, to możemy sprawdzić, czy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego - jeżeli na przykład nasze dziecko, które jest uczniem, wypadło z tego ubezpieczenia, to zobaczymy, że trzeba je zgłosić ponownie. PUE ZUS to bardzo uniwersalne rozwiązanie, potrzebne dla wszystkich. Jest proste w obsłudze, nie należy się go bać. Zachęcamy do korzystania z niego.

W mojej ocenie jest to podstawowe narzędzie dla tych, którzy rozliczają się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - dla płatników składek i tych, którzy zatrudniają pracowników, czy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Wiele spraw załatwić można przy pomocą e-płatnika dostępnego na Platformie Usług Elektronicznych – można rozliczać składki, zgłaszać pracowników do ubezpieczeń, składać dokumenty rozliczeniowe, generować zaświadczenia, które potrzebne są do innych instytucji. Wpływają tam również regularnie zwolnienia naszych pracowników, więc na bieżąco, w czasie rzeczywistym, wiemy, czy nasz pracownik będzie korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Możemy zobaczyć, czy złożyliśmy prawidłowo wszystkie dokumenty rozliczeniowe, czy może trzeba coś uzupełnić. Widzimy, czy zalegamy ze składkami, czy wszystkie są odprowadzone.

Co na PUE załatwić mogą przedsiębiorcy? Wydaje się, że w dzisiejszych czasach to dla nich niezbędne narzędzie zapewniające przede wszystkim wygodę.

Jak zacząć korzystać z PUE? Nie wystarczy przecież po prostu stworzyć na portalu konta użytkownika.

Trzeba posiadać profil zaufany, albo potwierdzić swój profil na Platformie - pokazać, że my to my. Wtedy wymaga to naszej wizyty czy to w urzędzie miasta, czy w ZUS, aby „zaufać” utworzony profil, czyli potwierdzić naszą tożsamość przy pomocy dokumentu. Można to również zrobić w czasie e-wizyty.

Mimo wygody, jaką oferuje PUE, wydaje mi się, że portal może niektórych odstraszać. Nie tylko przez mnogość dostępnych opcji, ale również przez sam wygląd, który bywa określany jako archaiczny.

Planujemy uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych 2.0 – taką wersję, która będzie miała bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs. Mniej archaiczny, a bardziej nowoczesny. Pracujemy również nad różnymi rozwiązaniami mobilnymi. Na razie aplikację mobilną, mZUS, mamy dla tych, którzy składają wnioski o świadczenia dla rodzin, czyli o 500 plus, wkrótce o 800 plus, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do żłobka i wyprawkę szkolną. Niedawno uruchomiliśmy też mZUS dla lekarza – od teraz z poziomu urządzenia mobilnego lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie i robić to samo, co robią przez PUE z poziomu telefonu czy tabletu. W przyszłości będziemy uruchamiali również więcej rozwiązań mobilnych dla przedsiębiorców.