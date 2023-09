Wielkie ściganie w Bytowie. 8. Bëtowskô Gòńba (MAPY)

Ostre ściganie rozpocznie się w niedzielę. Pierwsza załoga wyruszy na trasę z parku serwisowego ulokowanego na nowych parkingach przy dworcu punktualnie o godz. 9. Dla zawodników przygotowano dwa wymagające odcinki specjalne - pierwszy w gminie Studzienice, kolejny w gminie Bytów. Każdy z nich przejeżdżany będzie trzykrotnie, a pomiędzy pętlami rajdowcy wracać będą do Parku Serwisowego w Bytowie. Wstęp do serwisu jest bezpłatny i jest to doskonała okazja do poznania rajdowych załóg, zrobienia pamiątkowych zdjęć, a może nawet do przymiarki rajdowego fotela. Wisienką na torcie rajdu będzie jak co roku finałowy superoes na kultowym „trójkącie” wokół ulic Wojska Polskiego, Dworcowej i Drzymały w Bytowie. Ta najkrótsza, ale wcale nie najłatwiejsza próba rozpocznie się w niedzielę o godz. 15:30. Nie zabraknie na niej tak lubianej przez kibiców "beczki", którą załogi pokonują w niezwykle efektowny sposób.