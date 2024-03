Wielkie święto w Tuchomiu. Strażacy przyprowadzili nowy wóz!

Nowoczesny wóz bojowy

- Na druhów wracających do miejscowości pojazdem wyposażonym w zbiornik na 5 000 litrów wody i 500 litrów środka pianotwórczego o godzinie 23 czekała liczna grupa mieszkańców oraz sympatyków pożarnictwa, którzy „strażacką bramą” powitali nowy nabytek w gminie Tuchomie - mówi dh Damian Chamier Gliszczyński, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu - Do późnych godzin nocnych zgromadzeni oglądali zastosowane rozwiązania technologiczne w pojeździe oraz jego wyposażenie m.in. fotel dowódcy z mocowaniem na aparat ochrony dróg oddechowych, wysuwany panel sanitarny, kamerę cofania, demontowane działko dachowe wodno-pianowe, wideorejetrator, wskaźniki LED stanu wody i środka pianotwórczego na boku pojazdu, tablet multimedialny, rozlokowanie asortymentu pożarniczego w tym m.in. 7 sztuk noszaków na węże tłoczne, jak również oklejenie pojazdu w sposób zwiększający widoczność pojazdu. W najbliższych dniach na samochodzie strażacy we własnym zakresie zamontują ponadto zbiornik na wodę o pojemności 13 000 litrów oraz węże ssawne o długości prawie 4 metrów. Niedługo też odbędzie się uroczystość oficjalnego przekazania pojazdu, gdzie wszyscy będą mogli zapoznać się pojazdem, który od dzisiaj pozwoli zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo mieszkańców gminy Tuchomie.