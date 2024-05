Wielkie święto wszystkich sportowców. XXXIII Bieg Orłów w Czarnej Dąbrówce

Tradycyjnie w ramach cyklu Kaszuby Biegają na kompleksie sportowym w Czarnej Dąbrówce odbył się kolejny, tym razem XXXIII Bieg Orłów. W tym roku bieg był połączony z uroczystym otwarciem kompleksu sportowego w Czarnej Dąbrówce.

Głównymi organizatorami biegu są - Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce oraz Urząd Gminy Czarna Dąbrówka. Patronat Honorowy biegu objął Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa. Bieg ten jest największą imprezą biegową promującą gminę.

Trasa biegu liczyła 10 kilometrów i przebiegała szlakami leśnymi wokół Czarnej Dąbrówki. Są to tereny z czystym powietrzem i pięknymi widokami - to wszystko powoduje zdrowy wypoczynek oraz stwarza okazję do integracji miłośników biegowej aktywności fizycznej.

W tym roku jako pierwszy rywalizowali młodsi biegacze w ramach cyklu biegów „Cross Festiwal” potem startował bieg główny oraz marsz „Nordic Walking”. Po starcie biegacze i kijkarze miarowym tempie okrążyli bieżnię, by następnie skierować kroki w stronę pobliskiego lasu. Biegli w stronę Podkomorzyc, skąd po nawrocie zmierzali do mety ulokowanej na stadionie.