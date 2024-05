Wieża w Orzechowie otwarta dla turystów. Zobacz okolicę z wysokości 40 metrów

Nadleśnictwo Ustka informuje, że w tym sezonie wieża w Orzechowie została już otwarta. Leśnicy zapraszają do skorzystania z tarasu widokowego.

- Z punktu widokowego, znajdującego się 40 metrów nad ziemią, rozpościera się piękny widok na Bałtyk oraz okoliczne lasy. W zasięgu wzroku jest Orzechowska Wydma, Ustka oraz okoliczne miejscowości. W pogodne dni przy dobrej widoczności można dostrzec również Słupsk – zachęca Kamila Gosztyła, rzeczniczka Nadleśnictwa Ustka.

Wieża będzie otwarta codziennie do 15 września 2024 roku w godzinach 10-16.30. Wejście na wieżę jest nieodpłatne. Jednorazowo na tarasie widokowym może przebywać 10 osób w czasie do 30 minut. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na taras tylko pod opieką dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do balustrad mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie jest udostępniona dla zwiedzających.