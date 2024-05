Proces w sprawie katastrofy na drodze Kołdowo-Pawłówko po latach. Kierowca autobusu stanie przed sądem

Od początku wszystko wskazywało na to, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, ale wtedy jego przesłuchanie było niemożliwe.

6 grudnia 2013 roku pogoda dała się we znaki kierowcom. Silny i porywisty wiatr, oblodzone drogi i padający śnieg. Chwilami oprócz niego nie było widać nic. Tamtego dnia autobus prywatnego przewoźnika wyruszył w trasę. Tuż przed południem na prostym odcinku drogi na trasie między Człuchowem a Przechlewem w okolicy miejscowości Pawłówko uderzył w przydrożne drzewo. Do akcji wyruszyły służby. Strażacy i ratownicy medyczni pracowali w bardzo trudnych warunkach. Pogoda utrudniała akcję ratunkową.

Autobusem podróżowała głównie młodzież szkolna. Kilkanaście osób to uczniowie Zespołu Szkół Agrobiznesu. Jednak tamtego dnia frekwencja w szkole nie była najwyższa, bo część młodzieży z powodu pogody w ogóle nie dotarła do szkół. Ostatecznie policzono, że pasażerów było 37.

Dopiero w tym roku do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko 57-letniemu Zenonowi G.

- Kierowca autobusu został oskarżony o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym w dniu 6 grudnia 2013 roku na drodze pomiędzy Kołdowem a Pawłówkiem w gminie Przechlewo, w której zginęła na miejscu 55-letnia kobieta – mówi prokurator Mariusz Radomski. - Katastrofa ta zagrażała zdrowiu i życiu 37 pasażerów autobusu, spośród których 9 osób doznało średnich obrażeń ciała, czyli powodujących rozstrój czynności narządów ciała powyżej 7 dni. Pokrzywdzeni to głównie młodzież, urodzona w latach 90. Do zdarzenia doszło, gdy Zenon G. nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych i drogowych, zjechał z drogi na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca był trzeźwy. W czasie śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył wyjaśnienia, w których tłumaczył zdarzenie warunkami pogodowymi.

Za nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób, której następstwem jest także śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wkrótce rozpocznie się proces.