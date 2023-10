Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem

Kapitan żeglugi wielkiej, blogger, autor opowiadań i wspomnień Zbigniew Kołecki ma za sobą marynarskie 33 lata na morzu, ale też 16 lat w powietrzu w PLL LOT jako nawigator pokładowy. Ciągnie go do Ustki. I widzi ogromne zmiany, wspominając mieścinę sprzed 60 lat. Koszary, panią Stasię, u której na przepustce zawsze były „procenty”, dziewczynę o imieniu Renata, nawet pięciodniowy areszt! Młodość powraca w takie dni jak ten. W kolejne zjazdy rezerwistów. Kiedy marynarze ze starszych i nieco młodszych roczników przyjeżdżają z całej Polski i świata z rodzinami, by się spotkać, oddać cześć ludziom morza i powspominać tych, którzy odeszli już na wieczną wachtę.

Uroczystość w porcie przed Pomnikiem Ludziom Morza odbyła się według ceremoniału wojskowego. Rozpoczęła się złożeniem meldunku o gotowości do uroczystości komandorowi porucznikowi Grzegorzowi Wiktorskiemu, szefowi Wydziału Dydaktycznego CSMW przez chorążego rezerwy Zbigniewa Maciąga, dowódcę uroczystości. Po tym nastąpiło oddanie honoru sztandarom, przegląd pododdziałów, zabrzmiały dźwięki hymnu państwowego.

Wszystkich powitał Stanisław Podlewski, prezes nowo wybranego zarządu Stowarzyszenia Grupy Złotej „R”, nawiązując do obchodzonego 10 października Święta Żołnierza Rezerwy.

- Naprawdę łza mi się w oku kręci, jak na was, rezerwiści, patrzę. I wiem, że wam oraz mnie przyświeca nasze motto: Rezerwa. Równość. Rodzina – mówił Stanisław Podlewski. - Święto zostało ustanowione przez ministra obrony narodowej w 2019 roku. 10 października nie jest datą przypadkową. W tym dniu rozegrała się bitwa pod Koronowem podczas wojny polsko-krzyżackiej. Szybka mobilizacja zaskoczyła wroga i zdecydowała o zwycięstwie. My rezerwiści jesteśmy tutaj dlatego, że dla nas ojczyzna nie jest żadnym abstrakcyjnym pojęciem, ani romantycznym uniesieniem, ale synonimem naszej rodziny, naszej społeczności lokalnej oraz wspólnoty narodowej. Podchodzimy z ogromnym szacunkiem do minionych pokoleń oraz budujemy podwaliny do odpowiedniej egzystencji w pokoju wszystkich pokoleń, naszych dzieci i wnuków. Jesteśmy tutaj, bo żołnierz polski w obronie wolności gotowy jest oddać swoje życie.