Wszystkich Świętych. O czym warto pamiętać 1 listopada

To jak w tych smutnych dniach przełomu października i listopada, z tym garbem śmierci na plecach, mamy żyć? Jak je przetrwać? Tak jak powinniśmy robić to każdego dnia. Radośnie i odpowiedzialnie. Z pełną ufnością biorąc to, co te smutne… nam przynoszą. Listopad zaczyna się dniem, o którego nazwę potrafimy toczyć spory. Wszystkich Świętych czy może Święto Zmarłych. Abstrahując już od, moim zdaniem, bezsensowności samego określenia „święto zmarłych”.

O wielu wiemy, bo zostali wyniesieni na ołtarze, ale wielu wciąż jest dla nas anonimowymi. A powołani do świętości jesteśmy wszyscy. Może więc zdarzyć się i tak, że obcuje już ze świętymi nasz kolega z pracy, którego śmierć dopadła nagle, albo sąsiadka, która umierała w długiej chorobie. „Niezbadane są wyroki boskie” – mawiamy. I mając to w pamięci, skoro należymy do chrześcijańskiego świata, warto robić wszystko, by w świętych obcowaniu mieć swój udział. Trudniejsze to nieco niż śledzenie losów profesora Rafała Wilczura czy malowanie sobie krwawych ran, by wyglądać jak najpotworniej. Trudniejsze, ale chyba nie takie nie do zrobienia. Chociaż kiedy posłuchamy jutro fragmentów siódmego rozdziału Apokalipsy św. Jana, zwątpienie może nas dotknąć… „Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela”. 144 tysiące i niby ja wśród nich? Otóż właśnie tak! I ten dzień ma nas do tego nie tylko przygotować, ale również przekonać. Jest tylko jeden bardzo podstawowy warunek: trzeba uwierzyć!