Wyjątkowa Niedziela Palmowa w Swołowie. Kulinaria i stadko owieczek

Tradycje i zwyczaje wielkanocne pomorskich wsi to różnorodna, złożona i bogata historia. To historia tradycji przywiezionych z różnych zakątków Polski, tradycji niezwykle interesujących ale coraz bardziej odległych, ulegających przeobrażeniu i niejednokrotnie zapomnieniu. Obchody Niedzieli Palmowej w muzeum w Swołowie będą znakomitą okazją do zagłębienia się w symbolikę oraz charakter obrzędowości wielkanocnej. Pomogą nam poznać i lepiej zrozumieć zarówno te dawne, pielęgnowane przez wiele pokoleń, tradycje i zwyczaje, jak i te, które tworzymy dziś.

Podczas jarmarku będzie można zakupić wyroby lokalnych rzemieślników i twórców rękodzieła, takie jak palmy, pisanki, ceramikę, koszyczki, wianki, rzeźby, biżuterię, szydełkowe cuda, maskotki, które stanowią unikatowe prezenty świąteczne oraz całe mnóstwo wielkanocnych dekoracji, które ozdobią każde wnętrze czymś wyjątkowym. Nie zabraknie najlepszych lokalnych produktów spożywczych. To doskonała okazja, aby zakupić wyśmienite wędliny, zakwasy, sery, ciasta, żurki i inne zupy, pierogi, oleje, miody i inne wspaniałości! Wszystko na miejscu i na wynos!