Wypadek między Barcinem a Kuleszewem i seria kolizji w powiecie słupskim

- Dzisiaj około godziny 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze pomiędzy Barcinem i Kuleszewem - informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Na miejsce od razu pojechali policjanci słupskiej drogówki, którzy ustalili wstępnie, że jadący w stronę Kuleszewa 30-letni kierujący skodą, skręcając w lewo w drogę leśną, zderzył się z jadącym w tym samym kierunku fordem, którego 71-letni kierowca kończył manewr jego wyprzedzania. W wyniku tego zdarzenia pasażerka forda została zabrana na SOR. Kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze wykonują oględziny i sporządzają dokumentację, na podstawie której będą ustalać dokładne okoliczności tego wypadku.

W sumie na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w czwartek od rana do południa doszło do jednego wypadku oraz ośmiu kolizji. W tych ostatnich zdarzeniach kierujący i pasażerowie nie odnieśli obrażeń, ale kolizje były niebezpieczne. Między Redzikowem a Słupskiem samochód wypadł z jezdni i przewrócił się na bok (na zdjęciu). Auto nie nadaje się do dalszej jazdy.

- Trudne warunki związane z opadami śniegu i marznącym deszczem sprawiły, że jazda samochodem stała się dużym wyzwaniem. Apelujemy o ostrożność na drogach i dostosowaniu prędkości do panujących warunków. Jeżeli jest to możliwe, to najlepiej zrezygnować z jazdy samochodem. Panujące obecnie warunki atmosferyczne wymagają od kierowców większego skupienia – podsumowuje Jakub Bagiński.