Wypadek w Komninie. Auto płonęło. Tata Natalki dziękuje ludziom, którzy uratowali jego córeczkę (zdjęcia)

Do zdarzenia doszło w sobotę w Komninie, w gminie Smołdzino. Auto wypadło z drogi i zapaliło się. Za kierownicą siedział 29-letni Przemysław K., obok 31-letnia kobieta w ciąży, z tyłu jej 9-letnia córka Natalka. Tata dziewczynki poszukuje ludzi, którzy uratowali jego córkę z płonącego samochodu.

- Była sobota. Rano wróciłem z trasy, więc odsypiałem noc. Jeszcze zanim zasnąłem, zadzwoniłem do Natalki. Była wesoła, mówiła, że dziś jedzie do babci z mamą, moją byłą partnerką i wujkiem. Zasnąłem. Obudził mnie telefon ze szpitala. Usłyszałem, że był wypadek. Auto spłonęło. Natalka jest w szpitalu. Więcej nie pamiętam. To był mój najgorszy dzień w życiu. Popędziłem do szpitala – opowiada Michał, tata Natalki.

To cud, że wszyscy przeżyli.

- Natalka ma założony gorset na szyję, trochę boli ją główka i nóżka. Była przerażona. Mogła zginąć. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym ją stracić. Jest dla mnie wszystkim. Moje życie bez niej nie miałoby sensu – mówi wzruszony tata. - Dlatego z całego serca chciałbym podziękować ludziom, którzy uratowali mojego aniołka i wyciągnęli ją z płonącego samochodu. Nie wiem kim są, gdzie mieszkają, ale zrobili coś wspaniałego. Uratowali życie mojego dziecka – mówi Michał.