Wypadki i kolizje na drogach w powiecie bytowskim

Na drodze Miastko – Zadry, na zakręcie kierująca land roverem, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się z hyundaiem. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierujący byli trzeźwi. Sprawczyni kolizji za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

Na drodze Wołcza Mała – Miłocice. kierujący oplem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze i dachował. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierujący był trzeźwy. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

W Bytowie kierujący skodą wysiadając z samochodu nie upewnił się, czy może to zrobić w bezpieczny sposób. Po otwarciu drzwi doszło do do zderzenia z jadącym fordem. Nikt nie ucierpiał, kierujący byli trzeźwy. Sprawca kolizji za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

W Węglewie kierujący fordem, włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z volkswagenem. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kierujący byli trzeźwy. Sprawca kolizji za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.