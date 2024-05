Usteccy restauratorzy nie chcą Żabki w Wiosce Wikingów. Znaleźli wsparcie w ratuszu i radzie miasta

- Jeden z lokali został przebudowany w dość dziwny sposób, nieprzystający do reszty obiektów, takie „obce ciało”, a prowadzący tam usługi gastronomiczne dowiedzieli się, że w planach jest Żabka – mówi Jacek Traczyk, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Ustka i Ziemia Słupska. - W całym pasie nadmorskim nigdy nie było handlu detalicznego. Tylko gastronomia, usługi turystyczne i sklepiki z pamiątkami. Natomiast Żabka będzie podcinać możliwości zarobkowania przedsiębiorcom, którzy od lat prowadzą tu działalność gospodarczą. Handel korporacyjny rozpycha się łokciami i będzie niszczyć małe rodzinne firmy – argumentuje.

W Ustce niedawno przebudowano jeden z obiektów w Wiosce Wikingów, sąsiadującej z parkiem przy ulicy Chopina. Wieść się rozeszła, że ma tu powstać Żabka. Trzynasty sklep z kolei tej sieci w mieście. Na wiadomość tę od razu zareagowali właściciele barów i restauracji z Promenady Nadmorskiej, ulicy Bolesława Limanowskiego (dolna promenada) i przylegającej do parku Wioski Wikingów.

Sęk był w tym, że w uchwale rady miasta z 2018 roku zakaz sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych dotyczył tylko Promenady Nadmorskiej i ulicy Bolesława Limanowskiego. Wtedy nikomu nie przyszło do głowy, że w barowo-smażalnianej Wiosce Wikingów, której adresem jest właśnie ulica Chopina, ktoś będzie chciał otworzyć sklep. Trzeba było więc zmienić uchwałę, czyli dodać do zakazu sprzedaży tę ulicę.

Zdaniem Jacka Traczyka alkohol sprzedawany w handlu detalicznym w Żabce przyniesie tej okolicy wiele problemów. Dlatego, że sklepy Żabki nie są wyposażone w toalety. Przez klientów sklepu będą oblegane ławeczki w parku albo – co gorsza – stoliki gastronomii sąsiadów. Słowem: zacznie się sikanie po krzakach i pijaństwo pod chmurką. - W naszych punktach alkohol sprzedajemy do konsumpcji – dodaje Jacek Traczyk.

Dodajmy, że na sesji nadzwyczajnej tłumów nie było. Przyszło jedno małżeństwo prowadzące restaurację na promenadzie, które dzień wcześniej dowiedziało się o sprawie. O nowo wprowadzonym zakazie nie wiedział też przyszły ajent sklepu, który odesłał nas do rzecznika Żabki.

Wychodzi na to, że Żabka powstawała w tym miejscu bez wiedzy miasta, a miasto bez wiedzy Żabki, wyprzedzając ewentualny wniosek o koncesję, zabroniło sprzedaży detalicznej alkoholu w Wiosce Wikingów.

Radni zgodzili się z tym stanowiskiem i jednogłośnie – 14 głosami obecnych na sesji dodali do uchwały ulicę Chopina.

Wiceburmistrz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski poparcie ratusza dla przedsiębiorców, którzy powzięli informację, że w Wiosce Wikingów może powstać „sklep znanej sieci spożywczo-alkoholowej”, uzasadnił dbałością o porządek na plaży i troską o lokalną branżę gastronomiczną. Pośpiech, czyli zwołanie sesji nadzwyczajnej, uzasadnił zbliżającym się sezonem, ale też dodał, że żaden wniosek o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu do ratusza nie wpłynął.

Poprosiliśmy więc o odniesienie się do tematu i zapytaliśmy, czy przebudowa obiektu wymagała pozwolenia na budowę, a także o plany dotyczące otwarcia sklepu. Okazuje się, że problemy z nową uchwałą rady może mieć właściciel obiektu, a nie ajent czy sieć, bo Żabka w Wiosce Wikingów formalnie jeszcze nie jest Żabką.

- W Żabce codziennie aktywnie poszukujemy nowych lokalizacji, by być coraz bliżej klientów i każdego dnia oferować im możliwość szybkich, wygodnych zakupów tuż za rogiem. W planach mamy także uruchomienie kolejnego sklepu we wskazanej lokalizacji w Ustce. Jako sieć nie wykonujemy żadnych prac w lokalu, w którym ma zostać otwarty sklep Żabka. O pozwolenie na budowę wystąpił właściciel lokalu, a z przekazanych nam informacji wynika, że w ostatnich dniach uzyskał pozwolenie na jego użytkowanie. Natomiast sam lokal nie został nam jeszcze formalnie przekazany. Dlatego też na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnej dacie otwarcia sklepu - odpowiedziało biuro prasowe Żabki.