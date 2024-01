Wystawa w słupskim ratuszu, która wyraża więcej niż słowa - "Niewypowiedziane"

– Pamiętam czasy, kiedy o chorobach psychicznych nie mówiło się w ogóle, uznając, że ich po prostu nie ma. Ale to u nas nie pokazywano ludzi z niepełnosprawnościami, to u nas chowano takie przypadki. Kiedyś podczas podróży do małego szwedzkiego miasteczka zrozumiałam, że można inaczej. Pomyślałam, że czas najwyższy pokazać nie tylko sam Środowiskowy Dom Samopomocy i jego działalność, ale nade wszystko talent ludzi. Bo choć mają oni pewną słabość, to mają też całe mnóstwo talentów, zdolności i pasji – mówiła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska, podczas otwarcia wystawy „Niewypowiedziane” . Autorami obrazów są osoby zmagające się z chorobami psychicznymi, w wielu wypadkach ze schizofrenią, dla których warsztaty w pracowni plastyczno-malarskiej stały się przestrzenią twórczych eksploracji.

– Pracownia plastyczno-malarska to miejsce spotkania różnych światów, bo trafiają do nas osoby z różnymi kryzysami życiowymi, które muszą się odnaleźć w zupełnie nowej rzeczywistości, które muszą nadać sens swojemu życiu. Myślę, że najlepszym przykładem jest ta oto wystawa, która się wyłoniła i jest owocem ich wieloletniej pracy i inspiracji dziełami dawnych mistrzów i współczesnych. Mamy tu ekipę artystów, z którymi podróżujemy poza Słupsk. Byliśmy w zeszłym roku w Gdańsku na wystawie prac Wojciecha Fangora, teraz wybieramy się na wystawę Olgi Boznańskiej, tak więc jesteśmy w trasie – mówi Beata Sikorska.

Na wystawę składa się około 20 prac kilkorga uczestników warsztatów. Nie wszystkich choroba pozwoliła na uczestniczenie w wernisażu. W ratuszu o wystawie opowiadało trzech autorów. Jednym z nich jest Krzysztof Pawlik, który zainspirował się twórczością m.in. Gustawa Klimta.

– Malowanie to dla mnie odskocznia od szarej rzeczywistości, daje mi wiarę w siebie, odejście w inny świat bardziej wyidealizowany. Wśród nich jest „Pocałunek”, obraz malowany na kilku zajęciach w sali plastycznej. Jestem bardzo zadowolony z efektów tej pracy, nawet nie spodziewałem się, że tak pięknie uda mi się uwydatnić te romantyczne pocałunki. W szkole nie byłem orłem z plastyki – mówi autor.

Proces twórczy to ogromne emocje dla artystów.

– Ja się w taki sposób wyciszam, daje mi to ukojenie, to jest potrzebne każdemu. Odwzorowuję głównie idoli, bo interesuję się popkulturą, maluję portrety. Na przykład odwzorowałem Audrey Hepburn ze „Śniadania u Tiffany’ego”. A wszystko zaczęło się jeszcze w latach 90., bo mieliśmy z kolegami swój klub podwórkowy i amatorsko rysowaliśmy komiksy. To się potem zatraciło, ale jak sześć lat temu trafiłem na terapię, to wróciłem do rysowania i malowania - mówi Marcin Rusek.

Wernisażowi towarzyszył słodki poczęstunek - pyszne wypieki przygotowane przez podopiecznych ŚDS oraz minirecital w wykonaniu Damiana Rogali, jednego z autorów prac malarskich. Wystawa czynna będzie do 22 stycznia. Prace prezentowane są w holu na pierwszym piętrze słupskiego ratusza.