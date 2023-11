XI Słupski Bieg Niepodległości. Wyjątkowe zawody w dniu wyjątkowego święta. Biegacze rywalizowali w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Bieg Niepodległości to pomysł Słupska, by w wyjątkowy sposób uczcić Święto Niepodległości. W zawodach, w których start i meta znajdowały się na bulwarach, wzięło udział kilkuset zawodników – młodszych i starszych. Nie tylko po to, by na sportowo świętować 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również dlatego, żeby przezwyciężyć swoje słabości i zmierzyć się z najlepszymi.

- To dobra okazja, żeby się sprawdzić, spróbować swoich sił. Mamy biegaczy zarówno z doświadczeniem, jak i amatorów, którzy po prostu chcą pobiec i się z tego cieszyć – mówiła w rozmowie z „Głosem” Anna Siarkowska ze Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zawodników na starcie przywitała wiceprezydent Słupska, Marta Makuch. Przed rozpoczęciem zawodów odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Trasa biegu tradycyjnie wyniosła 10 km i poprowadzona została chodnikami pieszymi oraz ulicami miasta: Szarych Szeregów, Sądową, Partyzantów, Zamkową, dalej na Rynek Rybacki, Dominikańską, Mostnika, Łukasiewicza, Filmową, Jedności Narodowej, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Grodzką, Murarską, Zamenhoffa, Stary Rynek, Kowalską, Francesco Nullo, Kilińskiego.