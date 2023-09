XVII Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu. Grzybiarze z regionu wyruszyli na łowy [ZDJĘCIA]

Tradycyjnie scenerią mistrzostw z zbieraniu grzybów były lasy otaczające jezioro w Korzybiu, nad którym zlokalizowany start, meta, punkt sędziowski, a także szereg wydarzeń towarzyszących.

Wszyscy chętni do rywalizacji w Korzybiu musieli zjawić się o godz. 8, bo wtedy ruszyły zapisy do zawodów. O 9:30 grzybiarze wyruszyli do lasu, a na mecie musieli się zjawić nie później niż o godz. 12.

Grzybiarskie mistrzostwa to nie tylko rywalizacja grzybiarzy. Nad jeziorem w Korzybiu przygotowano szereg atrakcji. Były stoiska ze smakołykami przygotowanymi m.in. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Korzybiu, czy Koło Gospodyń Wiejskich w Barwinie. Dodatkowo, można było odwiedzić stoiska Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kępicach, a także Stowarzyszenia Wspomagającego Niepełnosprawnych "Skrzydła Anioła”.

Jak zwykle zainteresowaniem cieszyła się wystawa grzybów przygotowana przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne, gdzie można było z bliska obejrzeć wiele gatunków grzybów i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ich rozpoznawania. Podczas imprezy nie zabrakło również stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Słupsku.