Z poligonu w Ustce wystartowała rakieta Perun. To drugi lot testowy. Celem jest kosmos!

W poniedziałek, 9 października, z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce wystrzeliła polska rakieta Perun skonstruowana przez firmę SpaceForest z Gdyni. Był to drugi lot testowy rakiety. Pierwszy miał miejsce 21 czerwca. To niezwykle ważne wydarzenia dla polskiej astronautyki.

- Przygotowania na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce rozpoczęły się w poniedziałek w nocy - 9 października - a z samego rana następnego dnia przeprowadziliśmy procedurę startową. W porównaniu z lotem czerwcowym oraz przygotowaniami do lotu we wrześniu, przebiegła na tyle sprawnie, że udało się wykorzystać bardzo krótkie okno akceptowalnej pogody. O godzinie 12:10 rakieta wystartowała - informuje Marcin Sarnowski z firmy SpaceForest z Gdyni

Głównym celem drugiego lotu był test nowych, poprawionych algorytmów sterowania.

- W pierwszym locie rakieta ustawiała się do zadanego kąta od pionu, jednak "dryfowała" na zachód z powodu bocznego wiatru, co było jednym z powodów przerwania pierwszej misji. Zmiany wniesione do sterownika i kilkukrotne testowanie systemu sterowania TVC na mniejszych rakietach z serii Bigos przyniosły zdecydowaną poprawę. Pomimo dość silnego wiatru na większych wysokościach, Perun idealnie utrzymał zadaną trajektorię lotu. Dzięki autonomicznemu systemowi śledzenia i komunikacji (RASEL) przez cały czas lotu, a nawet po wodowaniu, mieliśmy kontakt z rakietą, co pozwoliło nam na śledzenie wszystkich jej parametrów w czasie rzeczywistym. W 28. sekundzie lotu, na wysokości 10 km nastąpiła awaria silnika, w wyniku której zdecydowaliśmy się przerwać misję. Po osiągnięciu pułapu 12 km elementy rakiety zaczęły bezpiecznie opadać do Bałtyku, po czym zostały podjęte z wody w obszarze poligonu - informują specjaliście ze SpaceForest. - Liczyliśmy na rekordowy pułap, jednak w jego osiągnięciu przeszkodziła nam awaria sprzętu. Kosmos jest trudny. Nie poddajemy się. Jesteśmy o kolejny krok milowy bliżej lotu powyżej linii Karmana. Zaczynamy odliczanie do kolejnej próby!