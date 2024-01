Zabójstwo w Główczycach, tragedia na morzu. Przegląd wydarzeń "Głosu Pomorza"

13 stycznia

- Kilka tysięcy gdańszczan oddały hołd zamordowanemu 5 lat temu Pawłowi Adamowiczowi. Po uroczystości na Targu Węglowym rodzina, władze miasta, przybyli z kraju goście i tłum uczestników przeszedł do Bazyliki Mariackiej, gdzie odbyła się międzywyznaniowa modlitwa przy miejscu pochówku prezydenta Gdańska.

14 stycznia

- 31 lat temu na Bałtyku zatonął polski prom Jan Heweliusz. Zginęło 55 osób. Tej nocy, ze środy na czwartek, z 13 na 14 stycznia 1993 roku Bałtyk rzeczywiście pokazywał swoją siłę. Wielu marynarzy nabrało się już, sądząc, że to przecież tak niewielki akwen, więc i sztormy muszą być na nim całkiem znośne. Tymczasem nasze morze ma krótką, zrywną falę, często nakładają się więc jedna na drugą. A kiedy wieje bardzo mocno, robi się naprawdę niebezpiecznie. Tak było tej nocy. Chociaż kiedy prom z dwugodzinnym opóźnieniem opuszczał Świnoujście, aura jak na styczeń była normalna. Owszem wiało, ale 6-7 w skali Beauforta. Pogoda na przelot do Ystad może nie idealna, ale do zaakceptowania.