MC Donald's w Miastku. To już praktycznie pewne. Ratusz sprzedał działkę

- Wierzę, że ta inwestycja będzie ważnym impulsem w rozwoju naszej gminy. Mieszkańcy zasługują, aby wszelkie najważniejsze usługi mieć na miejscu - w Miastku. Nowe centrum handlowe to wygoda, ale także nowe miejsca pracy i wpływy z podatków do budżetu gminy. Trzymam kciuki za realizację tej inwestycji - komentuje Witold Zajst, burmistrz Miastka.

Przede wszystkim młodzi mieszkańcy Miastka nie mogą doczekać się otwarcia MC Donald's. Wszystko na to wskazuje, że popularna sieć pojawi się w mieście. Urząd Miejski sprzedał parcelę pod centrum handlowe.

W Bytowie bez zmian

Do kasy gminy wpłynęło ponad 1,5 miliona złotych. Niebieskie budki, które znajdowały się na parceli szybko zniknęły. Wcześniej to właśnie w nich lokalni przedsiębiorcy prowadzili małe sklepiki. Wszystko wskazywało na to, że MC Donald's szybko pojawi się w Bytowie. Ale... pojawiły się przeszkody. Firma planowała wybudować przestronny lokal. Aby tego dokonać należało dokupić sąsiednią parcelę, na której stroją blaszane garaże. Właściciele działki odmówili sprzedaży. Negocjacje wciąż trwają.