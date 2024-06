Zadbaj o zdrowie dziecka. Zrób badanie w kierunku wad postawy. Pilotażowy program w Słupsku i Gdańsku

Ponad tysiąc młodych osób z Pomorza w wieku od 5 do 16 lat zostało objętych w ubiegłym roku pilotażowym programem badania stóp prowadzonym pod patronatem resortu zdrowia.

- Blisko 80 procent przebadanych wymagało pomocy fizjoterapeutów. W tym roku do końca maja z programu skorzystało już około dziewięciuset młodych pacjentów z naszego regionu. Prawie 60 procent spośród nich otrzymało zalecenie postępowania fizjoterapeutycznego. Zbliżający się Dzień Dziecka może być więc doskonałym pretekstem do zadbania o zdrowie swoich pociech i zgłoszenia ich do badań, które są w całości finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia - zachęca Monika Kierat, rzecznik prasowa Pomorskiego Oddziału NFZ w Gdańsku.

Z badania stóp w ramach pilotażowego programu dzieci i młodzież mogą korzystać od maja ubiegłego roku. Realizuje go szesnaście placówek w Polsce. Na Pomorzu są to gdański Copernicus Podmiot Leczniczy oraz słupskie Centrum Rehabilitacji Avenir. Do tych placówek można się umówić na wizytę z dziećmi w wieku od 5 do 16 lat.