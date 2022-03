Załóżmy, że burmistrz Miastka zostanie odwołany. Kto może być następcą…(ZDJĘCIA) Andrzej Gurba

Załóżmy, że Danuta Karaśkiewicz zostanie odwołana. Co dalej? Na kilka miesięcy przyjdzie osoba do zarządzania gminą wyznaczona przez premiera (na wniosek wojewody), która ma też zorganizować przedterminowe wybory. Kto mógłby albo chce zastąpić Danutę Karaśkiewicz? W kuluarach od dawna wymienia się wiele nazwisk. Sporządziliśmy taką autorską i subiektywną listę potencjalnych kandydatów. Nie ma na niej Danuty Karaśkiewicz, ale nie ma formalnych przeszkód, aby wystartowała w nowych wyborach. Na kolejnych zdjęciach potencjalni kandydaci. Andrzej Gurba Zobacz galerię (13 zdjęć)

3 kwietnia br. odbędzie się referendum w sprawie odwołania Danuty Karaśkiewicz ze stanowiska burmistrza Miastka. Czy referendum będzie skuteczne? Trudno to ocenić. Wszelkie analizy na ten temat to tylko przypuszczenia. Jedynym jakimś punktem odniesienia może być liczba zebranych podpisów pod wnioskiem referendalnym. Było ich prawie 4200, a minimalna wymagana liczba głosujących (aby referendum było ważne) to 3198 osób, a więc podpisów jest o tysiąc więcej. Głosowanie może jednak rządzić się własnymi prawami.