Zapisz się na darmowy spacer Doliną Słupi. Malowniczą trasą z przewodnikiem

Spacer krajobrazowy Doliną Słupi to fantastyczna propozycja pracowników Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".

- W „sercu” Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” chcemy pokazać Państwu to, co w naszych lokalnych krajobrazach jest unikalnego i cennego, oraz które z cech są niepożądane. Doceń lokalność, hasło tegorocznego dnia krajobrazu, skłania nas do tego, abyśmy zatrzymali się na chwilę w miejscu w którym mieszkamy, pracujemy, uczymy się. Zobaczmy co jest cennego i o co warto zadbać wokół nas, aby nie utracić swojej lokalności - zachęcają pracownicy parku.

Na czterokilometrowej trasie zobaczymy osobliwości historyczne, przyrodnicze i krajobrazowe.

- Wędrówkę rozpoczniemy z przystani dla wodniaków. Na trasie spotkamy, m.in.: kościółek z 1887 roku, zamek wodny, rezerwat przyrody „Dolina Huczka” z położoną na jego terenie osadę wczesnośredniowieczną oraz największą na Słupi elektrownię wodną, wybudowaną w latach 1912-1914. Opcjonalnie dla chętnych będzie trasa z przystani dla wodniaków do górującego nad doliną rzeczną grodziska kultury łużyckiej, datowanego na lata 650-400 p.n.e, położonego na lewym brzegu Słupi - zaprasza Andrzej Grzybowski, który poprowadzi spacer.