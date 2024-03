Zaprzęg Świętego Mikołaja dotarł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wsparcie otrzymały dzieci z placówek opiekuńczych

Nasza akcja Zaprzęg Świętego Mikołaja ma na celu obdarowanie jak największej liczby dzieci prezentami. W tegorocznej edycji wraz z firmami, które postanowiły dołączyć do naszego przedsięwzięcia, obdarowaliśmy słupskie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w strukturach MOPR w Słupsku.

- Po staremu to tzw. domy dziecka. Na terenie Słupska mamy trzy takie placówki, w których obecnie umieszczonych jest 38 wychowanków. Są to dzieci powyżej 10. roku życia. Dzisiaj jesteśmy w jednej z tych placówek na ul. Tuwima. Nie bez powodu używam starej nazwy. Słowo „placówka” kojarzy się raczej z instytucją, do której się przychodzi, wychodzi i wraca się do domu. A to jest dom tych dzieci. Niestety kiedyś ich rodzice biologiczni mocno ich zawiedli – z tego powodu znaleźli się tutaj. Starsze dzieci z rodzin biologicznych umieszczane są w placówkach takich jak ta, które są ich domem – żyją tu, mieszkają, tu jest ich centrum życia – mówi Katarzyna Filipiak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.