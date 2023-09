Zbiorniki retencyjne na osiedlu Zachód nabierają kształtów. Mają uchronić Słupsk przed zalewaniem [WIDEO,ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowych zbiorników retencyjnych – dwa z nich zlokalizowane są u zbiegu ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej, kolejny powstaje w sąsiedztwie ul. Dywizjonu 303. Ten ostatni jest już prawie gotowy, dlatego niebawem wykonawca przerzuci siły na pobliską ulicę.

- W ponad dwóch trzecich zbiornik jest już wykonany – powiedział „Głosowi” Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. - Jeśli chodzi o ulicę Dywizjonu 303, to wykonawca wykonał już nowe przystanki przy ulicy Zaborowskiej i od przyszłego tygodnia siły przerzuca na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Dywizjonu 303, a także wykonanie samej ulicy. W pierwszej kolejności będą to prace ziemne i brukarskie. Do końca roku z pewnością cała ulica Dywizjonu 303 zostanie wybudowana.