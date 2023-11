Zbliża się zima. Osoby bezdomne poszukują schronienia. To dla nich najtrudniejszy czas

Towarzystwo prowadzi na terenie miasta trzy placówki – całoroczną noclegownię i dwa schroniska. To przeważnie tu trafiają bezdomni ze Słupska. Kierowani są do nich przez pracowników MOPR, ale zdarza się, że przychodzą prosto z ulicy.

- Do noclegowni można zgłosić się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w godzinach popołudniowych bez decyzji administracyjnej. W tej placówce zapewniamy możliwość wymiany odzieży, kąpiel, ciepły posiłek w godzinach wieczornych. Panowie są zawsze do godz. 8 rano, po czym opuszczają swoje miejsce. Wychodzą najczęściej do świetlicy dziennej prowadzonej przy ul. Gdyńskiej. W samoobsługowym schronisku dla mężczyzn zapewniamy trzy posiłki dzienne, odzież, możliwość skorzystania z węzła sanitarnego, ale też dbamy o to, żeby mieszkańcy zmieniali swoje podejście do dotychczasowego stylu życia – tłumaczy Joanna Chudzińska.