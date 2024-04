Zgłosił wymyślone włamanie do biura poselskiego, bo… chciał z kimś porozmawiać

Dzisiejszej nocy bytowscy policjanci zostali zaalarmowani o włamaniu do biura poselskiego na terenie gminy Miastko. Zgłaszający przekazał, że był bezpośrednim świadkiem jak dwóch włamywaczy uszkodziło zamek wejściowy, a następnie wynosiło z lokalu wartościowy sprzęt. Ponadto uciekają w stronę lasu. Po tej informacji funkcjonariusze pilnie pojechali we wskazane miejsce. Gdy dotarli zastali nietrzeźwego mężczyznę, który przekazał im, że to on zgłosił włamanie, jednak… całą historię wymyślił. Powodem tego miała być chęć porozmawiania z kimś i przekazania, że ma na sprzedaż działki.

- 57-letni mężczyzna za wywołanie niepotrzebnej i bezpodstawnej reakcji funkcjonariuszy został ukarany 500 zł mandatem karnym - wyjaśnia Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej komendy policji. - Każde zgłoszenie, które trafia do policjantów jest natychmiast weryfikowane i traktowane poważnie. Pamiętajmy, że zaangażowanie służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że może ich zabraknąć w miejscu, gdzie taka pomoc jest faktycznie konieczna.