Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium

- Rok temu otwieraliśmy ten budynek po gruntownej przebudowie, a dziś witamy pierwszych 120 kuracjuszy, których po wielkich staraniach zarządu słupskiego szpitala udało się pozyskać w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – powiedziała w czasie inauguracji Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego. - Nowe usteckie sanatorium zostało stworzone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku w oparciu o walory klimatyczne, naturalne surowce lecznicze i odpowiednio wyposażoną bazę leczniczą. W Ustce można leczyć choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnieniowe, choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, czy choroby endokrynologiczne.

Sanatorium Uzdrowiskowo Zielony Ogród w Ustce ma swój własny zakład przyrodoleczniczy i 120 łóżek sanatoryjnych.

- Oferta Sanatorium Green Garden/Zielony Ogród jest naprawdę bardzo szeroka i znakomicie poszerza to, co Ustka, a co za tym idzie - województwo pomorskie, może zaproponować kuracjuszom przybywającym w te piękne, nadmorskie okolice w otoczeniu pięknych lasów – mówiła Danuta Wawrowska. - Wszystko to nie powstałoby bez pomysłu i ciężkiej pracy zarządu słupskiego szpitala oraz wsparcia finansowego samorządu województwa pomorskiego. A droga do tego, aby uruchomić sanatorium nie była łatwa i trwała ponad rok. To dzięki uporowi zarządu słupskiego szpitala udało się po licznych trudach wpisać sanatorium do strefy uzdrowiskowej A w Ustce.